Girls’ Basketball Results and Scores from the Area

By Paul Frazer

Times Journal Staff

Feb. 6

Stockbridge Falls to Oneida

Stockbridge 15 38 53

Oneida 34 43 77

High Scorers:

Stockbridge: Rhond Cole 26, Leigha Hermann 10

Oneida: Yahli Rodriguez 28, Roshon Killspotted 17

Gibralter Tops Chilton

Gibralter 17 21 38

Chilton 18 13 31

High Scorers:

Gibralter: Raina Haleen 12, Payton Fluff 10

Chilton: Lauren Mortimer 12, Amy Schmitz 11

Feb. 7

Kiel Beats Falls

Sheboygan Falls 26 27 53

Kiel 34 23 57

High Scorers:

Sheboygan Falls: Alyssa Sommerfeld 21, Myja Durn 10, Allison Antoine 10

Kiel: Savanna Walsdorf 22, Sierra Schobert 19

Roncalli Dispatches Chilton

Chilton 17 29 46

Roncalli 14 37 51

High Scorers:

Chilton: Alysha Brickl 14, Jenna Moehn 13

Roncalli: Abby Zurcher 22, Kate Patek 14

Brillion over Two Rivers

Brillion 26 26 52

Two Rivers 11 14 25

High Scorers:

Brillion: Sara Braun 15, Kat Kelly 13, Paige Kraus 10

Two Rivers: Abby Fries 5, Amayia Oakleige 5

Valders Trumps New Holstein

New Holstein 16 12 28

Valders 33 36 69

High Scorers:

New Holstein: Karli Schmitz 10

Valders: Alissa Wagner 14, Allison Leschake 13, Lindsay Glasser 10

Reedsville Wins in OT

Reedsville 25 24 11 60 (Overtime)

Ozaukee 26 23 9 58

High Scorers:

Reedsville: Faith Lubner 17, Kylee Cook 12, Kelsey Stadler 11, Alexysa Schmidt 11

Howards Grove over Hilbert

Hilbert 12 20 32

Howards Grove 26 29 55

High Scorers:

Hilbert: Makaylee Kuhn 13

Howards Grove: Olivia Stauss 13, Addi Gerber 12

Feb. 9

First Half Stall Leads To Crusader Win

Reedsville 9 19 28

Oostburg 19 25 44

High Scorers

Reedsville: Alexyss Schmidt 11, Faith Lubner 11

Oostburg: Olivia Meedink 13

Hilbert Loses to Mishicot

Mishicot 36 22 58

Hilbert 15 9 24

High Scorers

Mishicot: Andrea Peterson 20, Hannah Sweetman 14, Brianna Grolelle 10

Hilbert: Makaylee Kuhn 15

Feb.10

Stockbridge Loses to Milwaukee North

Stockbridge 21 32 53

Milwaukee North 45 21 66

High Scorers

Stockbridge: Leigh’s Hermann 19, Rhonda Cole 13, Brianna Eckler 13

Milwaukee North: Arianna Watkins 15, Rennisha Willis 14, Essence Clay 13

Brillion over Kiel by One Point

Kiel 18 34 52

Brillion 24 29 53

High Scorers

Kiel: Sierra Schobert 26, Savana Walsdorf 15

Brillion: Sara Braun 16, Ariel Heraly 11

A New Holstein Loss

Roncalli 63

New Holstein 29

High Scorers

Roncalli: Abby Zurcher 30, Kellyn Kiel 11

New Holstein: Karli Schmitz 12

Valders on Top of Chilton

Valders 32 32 64

Chilton 9 15 24

High Scorers

Valders: Emma Wagner 12, Alyssa Wagner 10, Kendra Hammel 10

Chilton: Janna Moehn 6, Nicole Steifvater 5

Feb. 11

Reedsville Falls in OT

Reedsville 23 28 4 55 (overtime)

Manitowoc Lutheran 17 34 9 60

High Scorers

Reedsville: Alexyss Schmidt 22, Faith Lubner 16

Manitowoc Lutheran: Emily Behnke 17, Amanda Pautz 10

Christian Tops Resorters

Sheboygan Christian 17 21 38

Elkhart Lake-Glen 12 23 35

High Scorers

Sheboygan Christian: Alli Oppeneer 15

Elkhart Lake-Glenbeulah: no data

Hilbert by One over Lutheran

Sheboygan Lutheran 15 19 34

Hilbert 19 16 35

High Scorers

Sheboygan Lutheran: Dakota Wilbert 15

Hilbert: Maykalee Kuhn 19

Big East Conference Standings

Reedsville 9-6 14-6

Hilbert 5-10 7-13

Elkhart Lake 3-12 3-15

EWC Standings

Kiel 11-1 16-5

Valders 11-1 18-2

Brillion 7-5 11-9

Chilton 6-6 10-10

New Holstein 0-12 0-19